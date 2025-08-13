Trainer-Legionäre sind im Ausland gefragt

Bereits in seine dritte Saison geht Adi Hütter mit AS Monaco. Der Club aus dem Fürstentum kehrte unter dem 55-jährigen Vorarlberger in die Erfolgsspur zurück, qualifizierte sich in dessen erster Saison als Vizemeister und im abgelaufenen Spieljahr als Dritter der Ligue 1 für die Champions League. Die Vorbereitung auf die am Samstag gegen Le Havre startende Ligasaison konnte mit fünf Testsiegen bei zwei Unentschieden und der jüngsten, knappen 1:2-Niederlage gegen Inter Mailand als gelungen eingestuft werden. „Wir sind bereit und werden alles dafür geben, um mit einem Sieg zu starten“, sagte Hütter.