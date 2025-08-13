Rapid: Ohne Whisky die Schotten dicht machen

Jubel nur in Old Trafford

Denn in sechs Gastspielen (erstmals 1964 bei den Rangers 0:1) bei den „Bravehearts“ stand bei Rapid noch nie die Null. Der einzige „Auswärtssieg“ (1:0) gelang gegen Celtic 1985 in Old Trafford, also in Manchester. Es war das legendäre Wiederholungsspiel nach dem 0:3-Skandal in Glasgow. Auch 1989 tobte Rapids Trainer Krankl nach dem 1:2 in Aberdeen: „Ich verspreche dieser Mannschaft für die derben, unreinen und brutalen Attacken die Hölle im Hanappi-Stadion. Wir werden sie ausschalten!“ In Wien siegte Rapid 1:0, das reichte dank des Auswärtstors.