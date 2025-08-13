Vorteilswelt
Europacup-Rückspiel

Rapid: Ohne Whisky die Schotten dicht machen

Fußball International
13.08.2025 08:05
Rapid will morgen gegen Dundee den Aufstieg in der Conference-League-Quali fixieren.
Rapid will morgen gegen Dundee den Aufstieg in der Conference-League-Quali fixieren.

Bei Rapid erinnert das 2:2 vom Hinspiel an das bittere Aus in Dundee vor 41 Jahren. Bei Grün-Weiß stand in sechs Spielen auswärts nie die Null.

„Das bessere Team ist ausgeschieden.“

„Dundee hatte keine Chance. Dann erzielen sie so ein glückliches Tor.“

„Sie nutzen in zwei Spielen drei Chancen zu zwei Toren, wir aus acht zwei.“

Die Zitate stammen von Otto Baric, Hans Krankl und Heribert Weber. Vom 21. März 1984. Gerade hatte Rapid bei Dundee United 0:1 verloren, nach dem 2:1 in Wien das Aus vom Halbfinal-Traum. Aus grün-weißer Sicht blieb vor allem eine Anekdote in Erinnerung: Stürmer Max Hagmayr musste – als verlorene Wette – United-Stürmer Paul Sturrock in einer Bar einen Whisky zahlen: „Er hat gar nicht geschmeckt.“

Morgen kehrt Rapid in der dritten Quali-Runde der Conference League erstmals wieder in den ausverkauften Tannadice Park zurück. Aufgrund des bitteren 2:2-Hinspiels könnten ähnlich frustrierte Analysen von Stöger, Seidl und Co. wie vor 41 Jahren blühen. Das gilt es zu verhindern. Dazu sollte Rapid erstmals die Schotten dicht machen. Ganz ohne Whisky ...

Morgen warten auf Seidl und Co. beinharte Zweikämpfe.
Morgen warten auf Seidl und Co. beinharte Zweikämpfe.

Jubel nur in Old Trafford
Denn in sechs Gastspielen (erstmals 1964 bei den Rangers 0:1) bei den „Bravehearts“ stand bei Rapid noch nie die Null. Der einzige „Auswärtssieg“ (1:0) gelang gegen Celtic 1985 in Old Trafford, also in Manchester. Es war das legendäre Wiederholungsspiel nach dem 0:3-Skandal in Glasgow. Auch 1989 tobte Rapids Trainer Krankl nach dem 1:2 in Aberdeen: „Ich verspreche dieser Mannschaft für die derben, unreinen und brutalen Attacken die Hölle im Hanappi-Stadion. Wir werden sie ausschalten!“ In Wien siegte Rapid 1:0, das reichte dank des Auswärtstors.

20 Jahre später brachte Nikica Jelavic Rapid im Celtic-Park schon in der 4. Minute mit 1:0 in Front, am Ende gab es aber wieder“nur“ ein 1:1.

Fehlt noch 2018, das Debüt von Didi Kühbauer auf Rapids Trainerbank im Hexenkessel Ibrox – 1:3 gegen die Rangers.

Rapids letztes Spiel 2018 in Schottland – 1:3 in Ibrox.
Rapids letztes Spiel 2018 in Schottland – 1:3 in Ibrox.

Aber ein Auswärtssieg in Schottland fehlt noch. Bis morgen?!

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
