Gewinnen Sie ein Luxusdinner für zwei Personen

13.08.2025 08:00
(Bild: culinarius)

Die 31. Restaurantwoche lockt von 25. bis 31. August 2025 mit kulinarischen Highlights zu Jubelpreisen. Mit der „Krone“ sichern Sie sich jetzt die Chance auf ein exklusives Dinner für zwei in einem der Top-Restaurants Österreichs!

Mehr als 100 Spitzenrestaurants in ganz Österreich öffnen ihre Türen und servieren Haubenküche zum Fixpreis: 2-Gänge-Lunch ab 19,50 Euro und 3-Gänge-Dinner ab 39,50 Euro. Was 2009 als mutiges Pilotprojekt in Wien begann, ist heute ein landesweites Genussphänomen. Die Restaurantwoche macht Spitzenküche für ein breites Publikum zugänglich und zeigt gleichzeitig, wie vielfältig, nachhaltig und kreativ die heimische Gastronomieszene geworden ist.

(Bild: culinarius)

In der 31. Edition sind erneut Österreichs Top-Adressen vertreten mit 2 Restaurants mit 4 Hauben, 5 Restaurants mit 3 Hauben, 24 Restaurants mit 2 Hauben & 26 Restaurants mit 1 Haube

Kulinarik zu Jubelpreisen
Ein hochwertiger 2-Gänge-Lunch ist bereits ab 19,50 Euro erhältlich, ein 4-Gänge-Dinner ab 39,50 Euro. Bei höher bewerteten Restaurants gelten folgende Preise:

  • 2 Hauben: Lunch 24,50 Euro, Dinner 49,50 Euro

  • 3 Hauben: Lunch 29,50 Euro, Dinner 59,50 Euro

  • 4 Hauben: Lunch 34,50 Euro, Dinner 69,50 Euro

Ob romantisches Date, gemütlicher Abend mit Freunden oder kulinarische Entdeckungsreise: Die Restaurantwoche bietet den perfekten Anlass, neue Geschmäcker zu erkunden und Lieblingslokale neu zu erleben.

(Bild: culinarius)

Ein Erlebnis, das verbindet
Die Restaurantwoche bringt Jahr für Jahr Gäste an Tische, die sonst vielleicht leer geblieben wären. Ein Drittel der teilnehmenden Lokale serviert rein vegetarische Menüs, viele setzen auf regionale oder saisonale Zutaten, andere bringen internationale Einflüsse ins Spiel. Reservierungen sind ab sofort exklusiv über www.dierestaurantwoche.at möglich. Viele Lokale sind bereits wenige Stunden nach Buchungsstart ausgebucht – wer früh reserviert, hat die beste Auswahl.

Mitmachen und gewinnen
Mit etwas Glück erleben Sie dieses Highlight gratis: Die „Krone“ verlost je ein Dinner für zwei Personen in folgenden Spitzenlokalen

 Jedes dieser Restaurants steht für herausragende Qualität, erstklassigen Service und ein Ambiente, das den Abend unvergesslich macht. Einfach im untenstehenden Formular Ihr Wunschlokal auswählen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 19. August, 09:00 Uhr. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben alle Abonnenten des „Krone“-Kocht Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche bis zum Teilnahmeschluss dies noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier

Porträt von krone.at
krone.at
