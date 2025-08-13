AT-Alert in Hartberg: Chemikalie war ausgetreten

Türen und Fenster geschlossen halten!

Doch es ist nicht der einzige Vorfall, der die Feuerwehren der Region derzeit beschäftigt: „Nur rund einen Kilometer entfernt ist direkt unter einer 380-kV-Hochspannungsleitung ein Hackschnitzelbrand ausgebrochen. Wir sind mit drei Wehren vor Ort“, erklärt Feichtinger. Von diesem Brand dürfte auch die Rauchentwicklung stammen, die weithin zu sehen war, sich derzeit aber auflöst.