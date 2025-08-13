Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warnung aufgehoben

AT-Alert in Hartberg: Chemikalie war ausgetreten

Steiermark
13.08.2025 08:25
Großeinsatz für die Feuerwehr
Großeinsatz für die Feuerwehr(Bild: Jauschowetz Christian)

Gleich zwei Großeinsätze halten derzeit die Feuerwehren in Hartberg (Steiermark) auf Trab: In einer Abfallverwertungsfirma ist eine noch unbekannte Chemikalie ausgetreten – es wurde sogar AT-Alert ausgelöst. Mittlerweile wurde er aufgehoben. Und nur einen Kilometer entfernt gibt es einen Hackschnitzelbrand direkt unter einer Hochspannungsleitung.

0 Kommentare

Mit einem Schrecken dürften viele Hartberger am Mittwoch aufgewacht sein. Sie bekamen einen AT-Alert auf ihr Handy. Die Nachricht: „Rauchentwicklung aufgrund eines Brandes einer unbekannten Flüssigkeit“. Die Empfehlung: Man solle Türen und Fenster geschlossen halten. Augenzeugen berichten, dass ganz Hartberg unter einer Rauchdecke war und Chlorgeruch wahrzunehmen war. 

Am Morgen lag eine Rauchdecke über Hartberg
Am Morgen lag eine Rauchdecke über Hartberg(Bild: privat)

Doch was war passiert? „Auf dem Gelände einer Abfallverwertungsfirma war ein noch unbekannter Stoff ausgetreten, es kam zu einer chemischen Reaktion und starker Geruchsbelästigung“, erklärt der Hartberger Bereichsfeuerwehrsprecher Hans Peter Feichtinger der „Krone“. Deshalb wurde vom Zvilschutzverband Steiermark auch eine Warnung ausgesprochen, die vier Gemeinden betraf: Hartberg, Hartberg Umgebung, Grafendorf bei Hartberg und Greinbach.

Entgegen erster Meldungen war jedoch kein Feuer ausgebrochen. Vier Feuerwehren sind aktuell vor Ort: „Wir müssen abklären, um welchen Stoff es sich handelt und wie wir ihn binden“, so Feichtiger. Auch der Chemiealarmdienst des Landes ist im Einsatz. Mittlerweile wurde die Warnung jedoch aufgehoben.

Türen und Fenster geschlossen halten!
Doch es ist nicht der einzige Vorfall, der die Feuerwehren der Region derzeit beschäftigt: „Nur rund einen Kilometer entfernt ist direkt unter einer 380-kV-Hochspannungsleitung ein Hackschnitzelbrand ausgebrochen. Wir sind mit drei Wehren vor Ort“, erklärt Feichtinger. Von diesem Brand dürfte auch die Rauchentwicklung stammen, die weithin zu sehen war, sich derzeit aber auflöst.

Porträt von Steirerkrone
Steirerkrone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
HartbergSteiermark
Feuerwehr
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Der palästinensische Botschafter in Wien, Salah Abdel Shafi
Appell an Regierung
Palästina-Botschafter: „Position überdenken“
Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Als Silvia Schneider kam, stand der Betrieb still
153.800 mal gelesen
Silvia Schneider in einer roten Traumrobe
Salzburg
Alko-Fahrt: Bürgermeister tritt nach Unfall zurück
138.591 mal gelesen
In der Gemeinde Hof herrscht wieder einmal Unruhe.
Ausland
Jesolo: Menschenkette suchte nach vermisstem Bub
101.370 mal gelesen
An diesem Küstenabschnitt wurde intensiv nach dem Sechsjährigen gesucht.
Außenpolitik
Trump/Putin: Europa fürchtet „gefährliche Fakten“
1324 mal kommentiert
Europa und die Ukraine fürchten, dass Trump mit Putin Fakten schafft.
Außenpolitik
„Müssen russische Kontrolle zur Kenntnis nehmen“
1140 mal kommentiert
NATO-Generalsekretär Mark Rutte und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj
Innenpolitik
„Was ich mir sicher nicht umhängen lasse …“
1079 mal kommentiert
Leonore Gewessler im ORF-Sommergespräch mit Klaus Webhofer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf