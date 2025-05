„Zurndorf hat 150.000 Euro einfach verschenkt?“

Die ÖVP und die Interessensgemeinschaft Zurndorf waren von Anfang an nicht von einem Neubau überzeugt. Sie hätten eher das alte Gemeindeamt saniert, wurden aber von den SPÖ-Stimmen – Friedl hat die Absolute in Zurndorf – ausgehebelt. Gemeinderat Werner Falb-Meixner regte schließlich an, sich zumindest Förderungen zu holen.