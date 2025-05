Familienvater wegen überfordertem Arzt verstorben

Arzt wies jede Schuld von sich

Der Internist beteuerte in der Verhandlung, alles in seiner Macht Stehende getan zu haben. Der Richter schenkte jedoch nicht allen Angaben des Beschuldigten Glauben. So hielt er es bei einer Sauerstoffsättigung von nur 23 Prozent für ausgeschlossen, dass der Mann zuvor beatmet worden war, wie der Arzt angab. Zudem – so die Urteilsbegründung – müsse ein Mediziner, der noch dazu ein Notarztdiplom besitzt, nach einer erfolglosen Beatmung weitere Notmaßnahmen setzen. Dazu gehöre eindeutig eine Herzdruckmassage. Diese sei unterblieben.