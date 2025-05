Alter Bekannter führt Schruns zurück in die Spur

„Ich habe versucht, schnell eine Idee in die Mannschaft zu bringen und mentale Impulse zu setzen. In einem einzigen Training kann man sonst kaum etwas bewirken“, sagt Cristea. Der auch gleich mit einer Überraschung aufwartete. Er verhalf dem 16-jährigen Manuel Kuster zum Debüt in der Kampfmannschaft. Der dankte es mit der Torvorbereitung zum 1:0. „Die Mannschaft hat verstanden, worum es geht. Ich bin da, um ihr zu helfen und sie zu unterstützen“, sieht Christea seine Hauptaufgabe bei den Montafonern, bei denen er vor einem Jahrzehnt schon als Spieler tätig war. „Bei jungen Akteuren bemerkte man einige Nervosität, die hat sich aber gelegt.“