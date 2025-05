Steirischer Golf-Pro sorgt für Weltpremiere!

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Niklas Regner kann ein Lied davon singen, denn der steirische Golf-Pro sorgt wohl für eine Weltpremiere: Der 26-Jährige bestreitet in fünf Wochen fünf Turniere auf fünf verschiedenen Touren. Murhof-Marketingchef Gerald Stangl: „Das hat es meines Wissens noch nie gegeben.“