EU-Parlament senkt den Schutzstatus für Wölfe

Wölfe nicht mehr gefährdete Art

Da Wölfe kaum natürliche Feinde in den Kulturlandschaften Europas kennen und Wölfe als Nahrungsopportunisten sehr anpassungsfähig an ihren Lebensraum sind, ist die Wolfspopulation in Europa in den vergangenen Jahren stark angestiegen. 2022 gab es bereits 19.000 Wölfe, woraufhin diese von der Liste der gefährdeten Arten in Europa gestrichen wurden.