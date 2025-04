So steht es um die deutschen Autobauer in China

Luxus in China? Zweifelhaft

Mit Blick auf Porsche erklärte Blume, es sei noch nicht klar, ob sich ein Luxussegment für E-Autos in China entwickeln werde. In den kommenden zwei, drei Jahren werde klar, ob Porsche sich auf dem weltweit größten Automarkt als E-Marke etablieren werde. Porsche wirbt mit exklusiven, maßgeschneiderten Modellen, für die Kunden aus mehr als 1000 Optionen wählen könnten. In Shanghai zeigte die Firma ein an die 70er Jahre angelehntes 911-Nostalgie-Modell, von dem nur 1500 Stück verkauft werden sollen – mit Benzinmotor.