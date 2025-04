Groß-Van bringt viel Luxus und noch mehr Kilowatt

Mächtiger Van mit allem Komfort

Zu den Highlights des Raumschiffs gehören Zweikammer-Luftfederung, Allradlenkung sowie zwei Liegesitze in der Mitte mit Zugriff auf einen 10 Liter großen Kühlschrank. Frischluft wird nicht über die üblichen Düsen durch den Innenraum geblasen, sondern „regnet“ wie ein Luftschleier aus tausenden Mikrodüsen aus dem Dach. Als Besonderheit sollen die Passagiere im Heck auf elektrisch verstellbaren und klimatisierten Sitzen denselben Komfort genießen wie in der zweiten Reihe. Die Beinfreiheit, so versprechen die Chinesen, sei sogar größer als in der zweiten Reihe eines Mercedes GLE. Außerdem lassen sich die hinteren Sitze mit einem Knopfdruck im Boden versenken, was Platz für bis zu fünf Fahrräder bringt.