Gericht bestätigt 18 Jahre Haft für Mordversuch

Wegen Vorgeschichte

Nach der Beratung stand aber fest: Am Urteil ist kaum zu rütteln. „Es treffen einige Punkte zu – Sie sind jung, und auch das Video haben wir angesehen“, so die Berufungsrichterin. Allerdings erlaube die kriminelle Vorgeschichte des Angeklagten keine Milderung: „Das hat bei Ihnen schon mit 14 Jahren angefangen, und offensichtlich hat keine der gesetzten Maßnahmen gegriffen. Stattdessen ist die Kriminalität immer noch angestiegen, bevor sie in diesem Mordversuch gegipfelt ist, der noch dazu mitten in einer Probezeit geschah“, so die Richterin am Oberlandesgericht Linz.