Fast-Food-Riese baut Restaurant-Netz weiter aus

Vier Restaurants kamen 2024 dazu

Die Heimat von Motorradhersteller KTM, der ja gerade in einem wirtschaftlichen Überlebenskampf steckt, wäre ein weiterer Neuzugang im Restaurant-Netz der Kette. Im Vorjahr hat McDonald’s allein in Oberösterreich vier neue Lokale aufgesperrt: Am 1. Oktober war’s in Schlüßlberg so weit, zwei Wochen später in Perg, Ende November dann in St. Georgen im Attergau, ehe 12 Tage vor Weihnachten noch ein Restaurant in der Wiener Straße im Linzer Süden dazu kam.