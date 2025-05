Heinz Fischers Worte „ermutigen Extremisten“

Fischer Erklärungen „ethisch höchst fragwürdig“

„Mit tiefer Betroffenheit“ las man in der diplomatischen Vertretung Israels in Wien das APA-Interview. „Sich auf den Holocaust zu berufen, um den jüdischen Staat in seiner Not zu belehren, ist beschämend. Solche Worte fördern nicht Frieden – sie ermutigen Extremisten. Israels Verteidigung gegen eine völkermörderische Terrororganisation als Kriegsverbrechen zu bezeichnen, ist zutiefst fehlgeleitet – und ethisch höchst fragwürdig“, teilte die israelische Botschaft in Wien auf X mit.