Emotionales Video von Robert Klauß an Rapid-Fans

Mit be-, fast andächtig geframter Stimmlage beginnt Klauß: „Servus, liebe Rapidler!“ Und setzt dann, merklich emotional, zu einer gut einminütigen Dankes- und Abschiedsrede an, die er in Fankreisen streuen ließ. Er wolle sich auf diesem Wege verabschieden. „Aber am allermeisten mag ich danke für die schöne Zeit sagen“, so Klauß, im weißen Leiberl vor einem Schwarz-Weiß-Gemälde im Hintergrund. Es seien „unvergleichliche Momente“ gewesen, die „wir gemeinsam erlebt haben“. Klauß sei „brutal stolz“ gewesen, „euer Trainer“ zu sein.“ Die Zeit in Grün-Weiß werde für immer in seinem Herzen bleiben. Deshalb wünsche er den Rapid-Fans, „dass ihr in Zukunft wieder viele, viele Erfolge feiern könnt“.