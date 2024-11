Morbus Crohn frühzeitig und effizient behandeln

Dazu zählen Biologika – Antikörperkonstrukte, die spezifisch einzelne Entzündungsbotenstoffe binden und damit ausschalten. Diese werden als Infusion oder Injektion unter die Haut verabreicht. Neuer auf dem Markt sind die „Small molecules“. „Das sind kleine Moleküle, die aufgrund ihrer Struktur als Tablette eingenommen werden können. Sie blockieren eine Gruppe von Signalmolekülen, die zur Aufrechterhaltung der Entzündung in der Schleimhaut, aber auch in Gelenken und der Haut gebraucht werden oder verhindern das Einwandern von Entzündungszellen in den Verdauungstrakt. Sie zeichnen sich durch einen besonders raschen Wirkeintritt aus.“