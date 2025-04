„Die Maturaprüfungen finden auf jeden Fall statt“

Ganze Serie an Drohungen gegen Schulen in Österreich

Jene Drohung am Montag im Neusiedl am See reiht sich jedenfalls in eine ganze Serie von Drohungen gegen Schulen in Österreich ein. Seitens der Bildungsdirektion Burgenland befürwortet man daher eine einheitliche Vorgehensweise in solchen Fällen. Mit deren Ausarbeitung sei man bereits im Innen- und Bildungsministerium befasst. Für Bildungsdirektor Alfred Lehner soll es jedenfalls keine Toleranz geben. „Es kann nicht sein, dass so etwas aus Jux und Tollerei passiert. Hier müssen alle Behörden, Pädagogen und vor allem die Eltern tätig werden“, so Lehner.