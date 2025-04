So schlugen sich Wiens Parteien in den Bezirken

Kein einziger Bezirk hat die Farbe gewechselt

Auch in Floridsdorf hatten sich die Freiheitlichen Hoffnungen gemacht. Aber auch der 21. Bezirk bleibt deutlich in roter Hand. Auch in den anderen Stadtteilen hat es keine großen Überraschungen gegeben. Im Vergleich zu den Bezirksvertretungswahlen 2020 hat kein einziger Bezirk die Farbe gewechselt. Die alten und demnach neuen Vorsteher wurden bestätigt, wenngleich so mancher auch deutliche Verluste einstecken musste.