8. Bezirk: Wenig Grünraum, dafür heiß umkämpft

Die wenigsten Grünflächen, mehr Anrainer mit Autos als Parkplätze an der Oberfläche, Durchzugsstraßen – das wühlt die Bewohner der Josefstadt auf. Andererseits: Zum Wohnen ist der Bezirk angenehm und gediegen. Die Öffi-Anbindung ist bestens, das Gastronomie- und Kulturangebot groß. Das merkt man freilich an den Immobilienpreisen, die in den Himmel gewachsen sind.