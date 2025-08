42 Minuten geparkt: Witwe soll 8000 Dollar zahlen

Cate Daniels hatte ihren Mann an den Krebs verloren. Am 25. Juli musste sie noch ein letztes Mal ins Glendale Memorial Hospital in Los Angeles – um ein paar Formalitäten zu regeln. Doch was sie dort erwartete, hätte man kaum für möglich gehalten. Am Ende dieses traurigen Besuchs knallte ihr das Parksystem eine Rechnung über 7829 Dollar auf den Tisch. Und das für einen Aufenthalt von nicht einmal einer Stunde.