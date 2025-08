ÖGB-Boss zu Teilzeit: „Kein Geheimnis, dass …“

Die Debatte um die so vielfach praktizierte Teilzeitarbeit verliert nicht an Dynamik. Nachdem ÖVP und WKO ein Gegensteuern zu dem aus ihrer Sicht leistungsfeindlichen Trend gefordert haben, meldet sich nach SP-Chef Andreas Babler nun auch der mächtige ÖGB-Boss Wolfgang Katzian: 175.000 Teilzeitbeschäftigte würden mehr arbeiten wollen. „Daten der Statistik Austria zeigen, dass die Arbeitszeit in Österreich nicht fair verteilt ist. Könnten Beschäftigte ihre Arbeitszeit frei wählen, würde jede siebente teilzeitbeschäftigte Person gerne mehr arbeiten“, so Katzian.