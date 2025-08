Pollenallergie: Beifuß und Ragweed sind unterwegs

Die Beifußpollensaison beginnt üblicherweise Anfang Juli im Osten Österreichs. Dieses Jahr wurden erst Mitte Juli erste Pollenkörner gezählt. Die Blütezeit dauert von Juli bis September, als Hauptblütezeit gilt Mitte August. Seit wenigen Jahren verlängern spät blühende „Neophyten“ die Saison – also Pflanzen, die sich in Gebiete ausbreiten, in denen sie ursprünglich nicht heimisch waren. Dazu zählt der Kamtschatka-Beifuß. Auch der Pollenservice der MedUni Wien beobachtet diese Entwicklung: Der Spitzenwert im Pollenflug durch Beifuß im Herbst war 2024 demnach dreimal höher als jener im Sommer.