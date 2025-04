19. Bezirk: Seilbahn, Raser, Schutz des Ortsbilds

Was waren die Aufreger? Die nächtlichen Raser rauben den Anrainern den Nerv. Die Roadrunner-Szene trifft sich an der Heiligenstädter Straße und brettert mit aufgemotzten Boliden auf dem Gürtel herum. Alle Parteien wollen das einschränken. Das Bild der Heurigenorte soll erhalten bleiben. Und dann gibt es noch die Diskussion um eine Seilbahn, die ein privater Investor auf den Kahlenberg bauen will. Einzig die NEOS zeigen dafür ein gewisses Wohlwollen.