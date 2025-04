9. Bezirk: Gute Schulen, Bobos, aber auch Probleme

Dort kommt auch eine Station der U5 hin. Etliche alte Bäume müssen dafür weg, was Anrainer aufregt. Und Rot-Grün (der Beschluss fiel vor Jahren) angekreidet wird. Profitieren könnten davon die NEOS. Die Pinken prangern auch die Missstände an den Schulen an, wenngleich das den Alsergrund weniger betrifft. Die Schulen dort sind gut.