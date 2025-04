SPÖ holt alle Wiener Bezirke, ÖVP verliert überall

Kaum Veränderungen bei den Grünen

Die Grünen konnten in vier Bezirken zulegen, wenn auch minimal, am stärksten in der Donaustadt mit plus 0,4 Punkten. In zehn kamen sie auf mehr als 20 Prozent, stimmenstärkster Bezirk war wie so oft Neubau mit 27,6 Prozent. In 19 Bezirken verloren die Grünen Stimmen, allerdings wie im Gesamtergebnis nur minimal. Insgesamt am schwächsten waren die Grünen in Simmering mit 5,9 Prozent.