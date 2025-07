SPÖ trauert um ehemaligen Zentralsekretär (85)

„Als SPÖ-Zentralsekretär hat Heinrich Keller von 1986 bis 1988 seine große mediale Erfahrung eingebracht und viel zum Modernisierungsprozess der SPÖ beigetragen“, so Seltenheim. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei der Familie, den Freunden und Weggefährten von Heinrich Keller“, so Babler und Seltenheim.