Wie Marty McFly: Was Sie auf Zeitreisen erwartet

Schluckauf hat Saga die Zukunft versaut: Das Mäderl reist für den neuen Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) durch die Zeit und ein „Hicks“ lässt sie in der Vergangenheit stranden. Fiktiv alles super – aber wie schaut das mit den Zeitreisen eigentlich in der Realität aus? Gibt es Chancen, dass es damit noch einmal was wird? Wir haben nachgefragt. Neugierig? Auf gehts!