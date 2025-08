Gewinnen Sie 2 Weenect XT GPS Tracker

Ob beim Wandern, am Wasser oder querfeldein im Wald: Mit dem neuen Weenect XT wissen Hundebesitzer künftig stets, wo sich ihr Liebling gerade herumtreibt – dank GPS-Liveortung in Echtzeit. Dabei wird die Position des Hundes regelmäßig per Mobilfunkverbindung an eine App auf dem Smartphone übermittelt. Eine stabile Verbindung und exakte Ortung – sogar in unwegsamem Gelände – überzeugten im Praxistest der „Krone“-Redaktion.