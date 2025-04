Grüne erobern nun doch Margareten von den Roten

Ein Bezirk zwischen Stau und Sprachbarrieren

Die Herausforderungen im 5. Bezirk bleiben gewaltig. Margareten ist so dicht besiedelt wie Manhattan, doch statt Wolkenkratzern wachsen hier vor allem Verkehrsprobleme. Staus prägen das tägliche Bild, dazu kommt das Dauerthema Integration – viele Kinder können dem Unterricht sprachlich kaum folgen.

Luxenberger weiß, dass Pflastersteine allein keine Politik machen. „Es braucht ein Gesamtverkehrskonzept, eine Vision, wie der Bezirk in Zukunft aussehen soll“, fordert er. Einzelmaßnahmen hätten in der Vergangenheit nur den Verkehr von einer Gasse in die nächste verdrängt. Damit soll nun Schluss sein.