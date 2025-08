Kapitän brennt: „Mit voller Energie in Saison!“

Wieder voll fit. Im Finale fünf Treffer erzielt und Lemgo um Lukas Hutecek und Topkeeper Consti Möstl mit 35:34 (19:14) besiegt. Klar, dass Österreichs Teamkapitän Niko Bilyk nach dem Triumph beim Harder Sommercup vor 2100 Fans erfreut war. „Der Aufenthalt in Vorarlberg hat Spaß gemacht. Schön, den Turniersieg mitnehmen zu können – und, dass mein Oberschenkel alles mitmacht. Ich hoffe, dass es so weitergeht und bin zuversichtlich, mit voller Energie in die neue Saison starten zu können“, erzählte das Fivers-Aushängeschild der „Krone“, ehe sein Team nach intensiver Krafteinheit zum traditionellen Trainingslager in Graz weiterreiste.