Statt Hightech-Schweißgerät Billigramsch erhalten

Unschlagbarer Preis

„Ich habe im Internet eine Seite gefunden, die für mich so ausgesehen hat, als sei sie von einer Supermarktkette“, erzählt Gantner. Diese soll – so steht es immer noch auf der Homepage – die Eröffnung ihrer 10.000. Filiale feiern. Aus diesem Anlass bietet die Kette extreme Rabatte auf bestimmte Geräte eines namhaften Werkzeugherstellers an. „Da gab es ein Laser-Handschweißgerät zu einem unschlagbaren Preis, das habe ich bestellt“, so der 73-Jährige.