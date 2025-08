Wiener Volxkino sagt Film über Hamas-Fans doch ab

Plötzlich ist von „Drohungen“ die Rede

Am Freitagabend hätte der vom Rathaus mit Zehntausenden Euro geförderte Verein den Film im Alois-Drasche-Park zeigen wollen, wie der „Krone“ noch am Vormittag trotz – oder wegen – der Empörung darüber bestätigt wurde. Stattdessen blieb am Freitagabend ohne jedweden Ersatz alles dunkel. Wegen angeblicher „Drohungen“ gegen die Veranstalter und aufgetauchter „Sicherheitsbedenken“, wie es plötzlich nach der Anfrage der „Krone“ hieß.