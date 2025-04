7. Bezirk: U-Bahn-Bau, leere Shops, Obdachlose

Der 7. Bezirk gehört zu den kleinsten und auch dichtest besiedelten Bezirken. Die Öffi-Anbindung ist exzellent, Parkplätze an der Oberfläche werden aber weniger, was so manchen Anrainer ärgert. Der lange U-Bahn-Bau und die damit verbundenen Baustellen plagen die Bewohner. In der Mariahilfer Straße, der größten und wichtigsten Einkaufsmeile, sind leere Geschäfte und Obdachlose ein Thema.