Peter Stögers Bekenntnis nach Rapids Auftaktsieg

Die Meisterschaft geht immer vor, auch wenn Dundee United bereits am Donnerstag in der dritten Quali-Runde der Conference League zu Gast ist. Die Schotten starteten übrigens mit einem 2:2 bei Falkirk in die Premiership. Bereits heute erfährt Rapid, wer dann im Play-off warten könnte. Danach geht es für einige zum Riesenrad, steigt der Rapid-Tag (ab 14 Uhr) im Prater.