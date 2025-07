Verfahren gegen drei FPÖ-Abgeordnete eingestellt

Der Verdacht, die Freiheitlichen hätten sich im Sinne des Verbotsgesetzes betätigt, erhärtete sich am Ende nicht. Zum einen wurden laut Behördensprecherin Bussek die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen eingestellt, weil sich nicht eindeutig klären habe lassen, ob am offenen Grab überhaupt die von der SS verwendete Version des Liedes gesungen wurde. Zum anderen habe man den drei Politikern keinen Vorsatz in Richtung einer Wiederbetätigung nachweisen können.