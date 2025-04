18. Bezirk: Mehr Ärzte, Schulen neue Wasserleitung

Der Bau der neuen Hauptwasserleitung ist voll im Gange, was zu Einschränkungen bei Öffis und dem Individualverkehr führt. Die Belastungen verärgern Bewohner. So manche Volks- und Mittelschule ist in die Jahre gekommen und sollte saniert werden. Die SPÖ setzt sich für mehr Kassenärzte ein, die Grünen für eine Intervallverdichtung bei den Öffis, die FPÖ will mehr Polizeipräsenz, die ÖVP zusätzliche Kindergartenplätze, und die NEOS wollen die Schulwegsicherheit verbessern.