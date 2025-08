Fahrsicherheitstraining zu gewinnen!

Nach der Führerscheinprüfung haben Führerscheinneulinge nicht ausgelernt, sondern bleiben weiter in Übung – das Fahrsicherheitstraining steht an. Bei der ÖAMTC Fahrtechnik stehen die Trainings ganz unter dem Motto „Lernen durch Erleben“. Jeder Teilnehmer fährt selbst, nur Zuschauen gibt es nicht. Weit über 35.000 Führerscheinneulinge absolvieren jährlich das Fahrsicherheitstraining im Rahmen der Mehrphasenausbildung in den acht Zentren der ÖAMTC Fahrtechnik. Gerade jetzt im Sommer ist ein idealer Zeitpunkt das verpflichtende Führerscheintraining zu machen.