5. Bezirk: Schaden SPÖ ihre internen Kämpfe?

Ja, die SPÖ bleibt an der Macht. Den Grünen ist mit einem Abstand von rund drei Prozent die Aufholjagd nicht gelungen. Lag es vielleicht an ihren eigenen Querelen in den vergangenen Jahren? Sicher ist: Die ÖVP ist hier bereits hinter die NEOS zurückgefallen. Auf Platz drei ist die FPÖ.