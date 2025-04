Israel: Arabische Christen kritisieren Polizei

Die Szenen, die sich in der Jerusalemer Altstadt abspielten, bezeichnete die Gruppe arabischer Christen als „inakzeptabel“. Sie warf den Beamten vor, Christen in einem Bruch „aller seit Jahrhunderten bestehenden Status-quo-Vereinbarungen“ am Zugang zum christlichen Altstadtviertel, zur Grabeskirche sowie zu den umliegenden Dächern gehindert zu haben.