Bewaffnete Teenager läuten vermummt bei Mädchen

Schock für eine selbst erst 17-jährige Linzerin: Am Dienstagnachmittag läuteten vier unheimliche Burschen an ihrer Türe an. Über das mit ihrem Handy verbundene Glockensystem sah sie, dass mindestens zwei von den Jugendlichen vermummt waren. Die verängstigte Linzerin wählte sofort den Notruf.