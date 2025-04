14-Jähriger stürzt von ungesichertem Balkon

Ein Balkon, der wegen Renovierungsarbeiten nicht gesichert war und kein Geländer hatte, wurde einem 14-Jährigen in Sierning zum Verhängnis. Der Bursch stürzte am Montagnachmittag gegen 14.25 Uhr drei Meter in die Tiefe. Das Opfer wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Kepler Universitätsklinikum Med Campus IV überstellt.