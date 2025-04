Mehr Delikte, höhere Aufklärungsquote

Es sei ein arbeitsames, aber auch ein sehr erfolgreiches Jahr 2024 gewesen, informierte am Montag Landespolizeidirektorin Petra Bachmann. Insgesamt kam es mit 23.017 Anzeigen im Vergleich zum Vorjahr zu einem Anstieg um 2,3 Prozent. Erfreulich hoch ist die Aufklärungsquote von 64,2 Prozent – das ist der österreichische Spitzenplatz. Nur einmal war dieser Wert im Ländle noch höher – nämlich genau um 0,1 Prozent im Jahr 2019. Zum Vergleich: In Tirol liegt die Quote bei lediglich 60,1 Prozent.