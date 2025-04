Hyundai Ioniq 9: Platz, Reichweite, Ladetempo

Das gleiche Bild in der Seitenansicht: Wer ein kastenförmiges Format wie beim Technik-Bruder Kia EV9 erwartet, wird überrascht. Beim Ioniq 9 steigt die Windschutzscheibe vergleichsweise flach an. Zudem verläuft das Dach in einem weiten Bogen, der nach hinten deutlich flacher wird und im Bereich mit der Heckklappe senkrecht abfällt. Diese Form und die sich nach hinten leicht verjüngenden Flanken sind Teil des aerodynamisch optimierten Designs, auf das auch geglättete Flächen und Übergänge, der Verzicht auf eine physische Antenne im Dachbereich sowie digitale Außenspiegel einzahlen.