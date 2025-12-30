Slowene reagiert: „Lasst uns den Anzug stretchen“

Slowenen akzeptieren Entscheidung

Die Slowenen akzeptierten die bittere Entscheidung. „Es wurde mehrmals nachgemessen, jetzt haben wir keine Chance mehr. Das müssen wir leider akzeptieren, wir können daran nichts ändern. Es tut mir leid für Timi. Er hatte endlich seine Form gefunden“, sagte Cheftrainer Robert Hrgota. Prevc sah das ähnlich: „Wir agieren alle am Limit, da kann schnell etwas schiefgehen. Ich hoffe, dass Timi sich davon nicht entmutigen lässt.“