Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger

Opfer nahm Verfolgung auf

Im Anschluss an den Gewaltexzess durchsuchten sie die Taschen ihres Opfers, fanden aber keine Wertgegenstände. Sie ließen daher von der Frau ab und rannten davon. Doch die 40-Jährige – sie hatte bei der Attacke leichte Verletzungen erlitten – nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden beim Gumpendorfer Gürtel einholen. Dort stellte sie die beiden zur Rede, es kam zum lautstarken Streit, den Polizeibeamte mitbekamen. Die Polizisten trennten die Streitenden.