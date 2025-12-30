Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger

Brutale Szenen haben sich am Montagabend bei der Wiener U-Bahn-Station am Gumpendorfer Gürtel abgespielt. Eine 40-Jährige wurde von einem Mann und einer Frau attackiert und geschlagen, ehe die Täter erfolglos nach Wertgegenständen suchten. Die Frau ergab sich aber nicht ihrem Schicksal.
Der Angriff geschah am Abend gegen 21.40 Uhr. Das Duo ging mit Fäusten auf die 40-Jährige los, schlugen sie, bis sie zu Boden stürzte, und traktierten sie danach auch noch mit Tritten.
Opfer nahm Verfolgung auf
Im Anschluss an den Gewaltexzess durchsuchten sie die Taschen ihres Opfers, fanden aber keine Wertgegenstände. Sie ließen daher von der Frau ab und rannten davon. Doch die 40-Jährige – sie hatte bei der Attacke leichte Verletzungen erlitten – nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden beim Gumpendorfer Gürtel einholen. Dort stellte sie die beiden zur Rede, es kam zum lautstarken Streit, den Polizeibeamte mitbekamen. Die Polizisten trennten die Streitenden.
Die Verdächtigen – eine 40-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 25-Jähriger aus Syrien – wurden festgenommen.
