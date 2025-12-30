Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Attacke bei U6-Station

Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger

Wien
30.12.2025 11:32
(Bild: Christof Birbaumer)

Brutale Szenen haben sich am Montagabend bei der Wiener U-Bahn-Station am Gumpendorfer Gürtel abgespielt. Eine 40-Jährige wurde von einem Mann und einer Frau attackiert und geschlagen, ehe die Täter erfolglos nach Wertgegenständen suchten. Die Frau ergab sich aber nicht ihrem Schicksal.

0 Kommentare

Der Angriff geschah am Abend gegen 21.40 Uhr. Das Duo ging mit Fäusten auf die 40-Jährige los, schlugen sie, bis sie zu Boden stürzte, und traktierten sie danach auch noch mit Tritten.

Opfer nahm Verfolgung auf
Im Anschluss an den Gewaltexzess durchsuchten sie die Taschen ihres Opfers, fanden aber keine Wertgegenstände. Sie ließen daher von der Frau ab und rannten davon. Doch die 40-Jährige – sie hatte bei der Attacke leichte Verletzungen erlitten – nahm die Verfolgung auf und konnte die beiden beim Gumpendorfer Gürtel einholen. Dort stellte sie die beiden zur Rede, es kam zum lautstarken Streit, den Polizeibeamte mitbekamen. Die Polizisten trennten die Streitenden. 

Die Verdächtigen – eine 40-Jährige aus Bosnien-Herzegowina und ein 25-Jähriger aus Syrien – wurden festgenommen.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 2°
Symbol heiter
Wien 11. Simmering
-1° / 2°
Symbol heiter
Wien 14. Penzing
-2° / 1°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
-2° / 2°
Symbol heiter
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 2°
Symbol heiter

krone.tv

In der deutschen Stadt Gelsenkirchen haben Unbekannte ein Loch in den Tresorraum einer Bank ...
Tresorraum aufgebohrt
Filmreifer Einbruch in Bank in Gelsenkirchen
Im Süden Spaniens sind drei Menschen von Wassermassen mitgerissen worden und gestorben.
Von Fluss mitgerissen
Drei Tote bei schwerem Hochwasser in Südspanien
Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
127.889 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
96.562 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
81.601 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Wien
Attacke bei U6-Station
Niedergeschlagen, doch Opfer verfolgte Peiniger
Spontan ins Neue Jahr
Die besten Last-Minute-Tipps für Silvester
Vor Haft geflohen
Am Weg nach Wien: Gewalttäter vor Grenze gefasst
Krone Plus Logo
„Krone“-Fußballerwahl
Arnie in Schule auffällig, Alabas Plan war Arsenal
Krone Plus Logo
Gemeindebausiedlung
Schon drittes Neujahr in Wiener Horror-Baustelle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf