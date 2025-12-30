Hundeattacke: Zwei Yorkshire Terrier totgebissen

Brutale Hundeattacke am Montagnachmittag in Thal bei Graz: Zwei Yorkshire Terrier wurden von zwei Bernhardinern auf einer Spazierwiese totgebissen. Sie verstarben vor den Augen der Hundebesitzerinnen, die ebenfalls bei der Attacke verletzt wurden.
Es ist der Horror eines jeden Hundebesitzers. Eigentlich sollte es ein friedlicher Ausflug im Schnee werden – doch der Spaziergang nahe dem Golfplatz in Thal bei Graz endete für die beiden Hunde einer 61-Jährigen tödlich. Die Yorkshire Terrier erlagen den Folgen einer Hundeattacke.
Gemeinsam mit ihrer 85-jährigen Mutter und den angeleinten Hunden spazierte sie die Hardter Straße entlang, als plötzlich von hinten kommend zwei frei laufende Bernhardiner an ihnen vorbeirannten. Deren Hundebesitzerin (66) versuchte noch vergeblich, nach den beiden Hunden zu rufen.
Bernhardiner biss Besitzerin in die Hand
Die wuchtigen Bernhardiner im Alter von sieben und zweieinhalb Jahren stürmten auf die beiden zehnjährigen Yorkshire Terrier zu und attackierten diese. Die 61-Jährige und ihre Mutter versuchten noch, sich schützend vor ihre kleinen Hunde zu stellen. Dabei sprang einer der Bernhardiner die 85-Jährige an, wodurch sie zu Sturz kam und sich an der Hand verletzte. Ihrer Tochter biss ein Bernhardiner in die Hand.
Die Terrier erlitten bei der Attacke so schwere Bissverletzungen, dass eines der beiden Tiere noch vor Ort verstarb. Der zweite erlag wenig später auf dem Weg in die Tierklinik seinen Bissverletzungen. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und alarmierte die Einsatzkräfte.
Noch ist unklar, ob sich die Bernhardiner losgerissen hatten oder bewusst von der Leine gelassen wurden. Es laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.