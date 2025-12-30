Hundeattacke: Zwei Yorkshire Terrier totgebissen

Bernhardiner biss Besitzerin in die Hand

Die wuchtigen Bernhardiner im Alter von sieben und zweieinhalb Jahren stürmten auf die beiden zehnjährigen Yorkshire Terrier zu und attackierten diese. Die 61-Jährige und ihre Mutter versuchten noch, sich schützend vor ihre kleinen Hunde zu stellen. Dabei sprang einer der Bernhardiner die 85-Jährige an, wodurch sie zu Sturz kam und sich an der Hand verletzte. Ihrer Tochter biss ein Bernhardiner in die Hand.