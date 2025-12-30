Manny Viveiros: „Beste Liga aller Zeiten“

Krone: Herr Viveiros, Sie haben bei Ihrem Start in Salzburg davon gesprochen, Druck sei ein Privileg. Hätten sie gedacht, dass es tatsächlich so schwer werden würde?

Manny Viveiros: Der Druck ist normal. Jeder will uns schlagen. Man hat auch in Klagenfurt oder in Nordamerika Druck. Wenn du als Trainer damit nicht umgehen kannst, ist der Job nichts für dich.