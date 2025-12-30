Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen „Ring aus Stahl“

Kate und William sorgen bei Nachbarn für Empörung

Royals
30.12.2025 12:24
Prinzessin Kate und Prinz William zogen kürzlich in ihr „Für-immer-Zuhause“ im Windsor Great ...
Prinzessin Kate und Prinz William zogen kürzlich in ihr „Für-immer-Zuhause“ im Windsor Great Park. Doch die Anwohner sind über die neuen, royalen Nachbarn „not amused“.(Bild: AFP/CHRIS JACKSON)

Vor wenigen Wochen sind Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis in ihr „Für-immer-Zuhause“ im Windsor Great Park gezogen. Doch jetzt gibt‘s mächtig Ärger mit den Nachbarn!

0 Kommentare

Erst vor wenigen Wochen sind der Thronfolger und seine Familie von Adelaide Cottage in die denkmalgeschützte Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen, doch schon jetzt gibt‘s jede Menge Knatsch mit den neuen Nachbarn, wie die „Daily Mail“ jetzt enthüllte. 

Zutritt verboten!
Denn der Umzug der Royals brachte für die Anwohner einige Veränderungen – und damit einhergehend auch jede Menge Frust. Was Kates und Williams Nachbarn besonders sauer aufstößt? Der rund zehn Kilometer lange Sicherheitskorridor um das Anwesen, wie die britische Zeitung berichtete.

Nach Renovierungsarbeiten sind Prinz William und Prinzessin Kate im Herbst in die Forest Lodge ...
Nach Renovierungsarbeiten sind Prinz William und Prinzessin Kate im Herbst in die Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen.(Bild: John Stillwell / PA / picturedesk.com)

Demnach gebe es nicht nur Zäune, sondern auch Überwachungskameras und „Zutritt verboten“-Schilder, die den Windsor Great Park nun teilen. Wer in den von britischen Medien als „Ring aus Stahl“ bezeichneten Bereich eindringt, der begeht nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern sogar eine Straftat und darf von der Polizei sofort verhaftet werden!

„Wir sind enttäuscht!“
Mehr als nur ein kleines Ärgernis, nicht nur für die Nachbarn, sondern auch für jene, die den Park seit Jahrzehnten gerne nutzen. Man fühle sich von den Absperrungen „überrumpelt“, so der Tenor. Auch, weil ein Parkplatz dauerhaft geschlossen wurde und der Zugang über das Cranbourne Gate nicht mehr möglich ist. „Wir sind enttäuscht“, ärgerte sich ein Hundebesitzer im Gespräch mit der Zeitung. „Sie sagen, man könne andere Tore nutzen, aber das geht nicht, weil man dort nirgendwo parken kann.“

„Wir verstehen, dass sie ihre Privatsphäre brauchen, aber es ist wirklich schade. Wir sind am Boden zerstört“, zitiert die „Daily Mail“ eine andere Hundebesitzerin, die seit 20 Jahren im Windsor Great Park spazieren geht.

Zutrittskarte plötzlich wertlos
Besonders bitter: Auch jene Bewohner, die bislang umgerechnet rund 69 Euro für den Zugang zu Teilen des Parks zahlen, um Zugang zum exklusiveren Teil der Grünanlage zu bekommen, stehen nun vor verschlossenen Toren. Außerdem sorgt die dauerhafte Schließung einer praktischen Verbindungsstraße für Unmut, da nun kilometerlange Umwege in Kauf genommen werden müssen. 

Der Windsor Great Park wird von vielen Anrainern genutzt. Doch seit dem Umzug von Prinz William ...
Der Windsor Great Park wird von vielen Anrainern genutzt. Doch seit dem Umzug von Prinz William und Prinzessin Kate kommt es zu Einschränkungen.(Bild: APA/AFP/HENRY NICHOLLS)

Es seien „exzessive“ Sicherheitsvorkehrungen, ärgerte sich ein weiterer Nachbar im Gespräch mit der „Daily Mail“, und fügte hinzu: „Es ist ein Schlag ins Gesicht, aber sie werden ihre Meinung nicht ändern.“

Nur „minimale“ Beschwerden?
„Natürlich bringt unsere besondere Verbindung zum Königshaus auch einige Unannehmlichkeiten und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen mit sich“, verteidigte Jack Rankin, der konservative Abgeordnete für Windsor, unterdessen laut „Daily Mail“ die Sicherheitsvorkehrungen. „Aber das verstehen wir, und wir verstehen auch, warum insbesondere der Prinz Wert auf Privatsphäre für seine junge Familie legt.“ Und eine Palastquelle unterstrich sogar: „Die Beschwerden waren minimal.“ 

Lesen Sie auch:
Royal-Fans sind begeistert. In der Video-Botschaft von Prinz William soll erstmals sein neues ...
„Geschmackvoll dezent“
Prinz William gewährt Einblick in die Forest Lodge
13.11.2025
Neuer royaler Wohnsitz
William und Kate haben ihre „Waldhütte“ bezogen
02.11.2025

Prinz William und Prinzessin Kate übersiedelten in den britischen Herbstferien in das 328 Jahre alte Anwesen mit acht Schlafzimmern, nachdem sie es zuvor renoviert hatten. Und eins steht schon fest: Die Forest Lodge soll das Zuhause des Thronfolger-Paares und seinen Kindern bleiben – auch dann, wenn Prinz William einmal König wird! 

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
3 Meter: Extrem-Schnee sorgt für Chaos in Italien
167.853 mal gelesen
Die gewaltige Schneedecke stellt vor allem den Verkehr vor immense Probleme in Norditalien.
Salzburg
Trennung bei Hochmair, vierte Ehe bei Porsche
98.374 mal gelesen
Lisi Brandlmaier und Philipp Hochmair waren jahrelang ein Paar, besuchten oft gemeinsam ...
Oberösterreich
Trauer um TV-Liebling, der die große Liebe suchte
82.610 mal gelesen
Trauer um Harald „Harry“ Mayr 
Mehr Royals
Wegen „Ring aus Stahl“
Kate und William sorgen bei Nachbarn für Empörung
„Kaum noch vor Ort“
Liechtenstein-Prinz verkauft Schloss am Gardasee
Auch das noch!
Top-Mitarbeiter geht: Sussex-Stiftung in Gefahr!
Komponist packt aus
Das Geheimnis hinter Charlottes magischem Auftritt
„War of the Waleses“
Neue Einblicke in Rosenkrieg von Charles und Diana
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf