Kate und William sorgen bei Nachbarn für Empörung

„Wir sind enttäuscht!“

Mehr als nur ein kleines Ärgernis, nicht nur für die Nachbarn, sondern auch für jene, die den Park seit Jahrzehnten gerne nutzen. Man fühle sich von den Absperrungen „überrumpelt“, so der Tenor. Auch, weil ein Parkplatz dauerhaft geschlossen wurde und der Zugang über das Cranbourne Gate nicht mehr möglich ist. „Wir sind enttäuscht“, ärgerte sich ein Hundebesitzer im Gespräch mit der Zeitung. „Sie sagen, man könne andere Tore nutzen, aber das geht nicht, weil man dort nirgendwo parken kann.“