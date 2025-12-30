Kate und William sorgen bei Nachbarn für Empörung

Vor wenigen Wochen sind Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis in ihr „Für-immer-Zuhause“ im Windsor Great Park gezogen. Doch jetzt gibt‘s mächtig Ärger mit den Nachbarn!
Erst vor wenigen Wochen sind der Thronfolger und seine Familie von Adelaide Cottage in die denkmalgeschützte Forest Lodge im Windsor Great Park gezogen, doch schon jetzt gibt‘s jede Menge Knatsch mit den neuen Nachbarn, wie die „Daily Mail“ jetzt enthüllte.
Zutritt verboten!
Denn der Umzug der Royals brachte für die Anwohner einige Veränderungen – und damit einhergehend auch jede Menge Frust. Was Kates und Williams Nachbarn besonders sauer aufstößt? Der rund zehn Kilometer lange Sicherheitskorridor um das Anwesen, wie die britische Zeitung berichtete.
Demnach gebe es nicht nur Zäune, sondern auch Überwachungskameras und „Zutritt verboten“-Schilder, die den Windsor Great Park nun teilen. Wer in den von britischen Medien als „Ring aus Stahl“ bezeichneten Bereich eindringt, der begeht nicht nur eine Ordnungswidrigkeit, sondern sogar eine Straftat und darf von der Polizei sofort verhaftet werden!
„Wir sind enttäuscht!“
Mehr als nur ein kleines Ärgernis, nicht nur für die Nachbarn, sondern auch für jene, die den Park seit Jahrzehnten gerne nutzen. Man fühle sich von den Absperrungen „überrumpelt“, so der Tenor. Auch, weil ein Parkplatz dauerhaft geschlossen wurde und der Zugang über das Cranbourne Gate nicht mehr möglich ist. „Wir sind enttäuscht“, ärgerte sich ein Hundebesitzer im Gespräch mit der Zeitung. „Sie sagen, man könne andere Tore nutzen, aber das geht nicht, weil man dort nirgendwo parken kann.“
„Wir verstehen, dass sie ihre Privatsphäre brauchen, aber es ist wirklich schade. Wir sind am Boden zerstört“, zitiert die „Daily Mail“ eine andere Hundebesitzerin, die seit 20 Jahren im Windsor Great Park spazieren geht.
Zutrittskarte plötzlich wertlos
Besonders bitter: Auch jene Bewohner, die bislang umgerechnet rund 69 Euro für den Zugang zu Teilen des Parks zahlen, um Zugang zum exklusiveren Teil der Grünanlage zu bekommen, stehen nun vor verschlossenen Toren. Außerdem sorgt die dauerhafte Schließung einer praktischen Verbindungsstraße für Unmut, da nun kilometerlange Umwege in Kauf genommen werden müssen.
Es seien „exzessive“ Sicherheitsvorkehrungen, ärgerte sich ein weiterer Nachbar im Gespräch mit der „Daily Mail“, und fügte hinzu: „Es ist ein Schlag ins Gesicht, aber sie werden ihre Meinung nicht ändern.“
Nur „minimale“ Beschwerden?
„Natürlich bringt unsere besondere Verbindung zum Königshaus auch einige Unannehmlichkeiten und zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen mit sich“, verteidigte Jack Rankin, der konservative Abgeordnete für Windsor, unterdessen laut „Daily Mail“ die Sicherheitsvorkehrungen. „Aber das verstehen wir, und wir verstehen auch, warum insbesondere der Prinz Wert auf Privatsphäre für seine junge Familie legt.“ Und eine Palastquelle unterstrich sogar: „Die Beschwerden waren minimal.“
Prinz William und Prinzessin Kate übersiedelten in den britischen Herbstferien in das 328 Jahre alte Anwesen mit acht Schlafzimmern, nachdem sie es zuvor renoviert hatten. Und eins steht schon fest: Die Forest Lodge soll das Zuhause des Thronfolger-Paares und seinen Kindern bleiben – auch dann, wenn Prinz William einmal König wird!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.