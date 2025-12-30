Nachtflug vom Berg für verletzte Jungmama und Kind

„Plan B“ wäre deutlich komplizierter gewesen

Ein Abtransport ohne Heli wäre zeitaufwendig und kompliziert gewesen – und für die Patienten wohl alles andere als angenehm. „Wir waren schon darauf vorbereitet, die Frau vom Alpenhaus mit Skidoo und Akja zur Fahrstraße zu bringen. Von dort hätte der Transport ins Krankenhaus St. Johann erfolgen müssen“, erklärte Florian Haderer, Ausbildungsleiter und Einsatzleiter der Bergrettungs-Ortsstelle Kitzbühel.