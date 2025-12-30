Nachtflug vom Berg für verletzte Jungmama und Kind

1670 Meter Seehöhe, völlige Dunkelheit – unter diesen herausfordernden Umständen musste am Montagabend ein Rettungseinsatz für eine schwer verletzte junge Frau am Kitzbüheler Horn erfolgen. Die Hilfe kam letztlich aus dem anderen Eck Tirols . . .
Im Alpenhaus des Kitzbüheler Horns stürzte am Sonntagabend eine Deutsche (20) über die Kellerstiege. Die junge Frau, die dort gerade auf Urlaub und Hausgast ist, erlitt schwere Rückenverletzungen.
„Plan B“ wäre deutlich komplizierter gewesen
Ein Abtransport ohne Heli wäre zeitaufwendig und kompliziert gewesen – und für die Patienten wohl alles andere als angenehm. „Wir waren schon darauf vorbereitet, die Frau vom Alpenhaus mit Skidoo und Akja zur Fahrstraße zu bringen. Von dort hätte der Transport ins Krankenhaus St. Johann erfolgen müssen“, erklärte Florian Haderer, Ausbildungsleiter und Einsatzleiter der Bergrettungs-Ortsstelle Kitzbühel.
Um diesen Weg zu vermeiden, wurde die ARA Flugrettung aus dem entfernten Bezirk Reutte verständigt, die bis 22.30 Uhr verfügbar ist. „Die Verletzung war letztlich doch gravierend, die Bergrettung war froh über unsere Hilfe“, sagte ARA-Geschäftsführer Thomas Jank zur „Krone“. Die Jungmama sei mit dem 14 Monate alten Kind in die Klinik Innsbruck geflogen worden.
Für die ARA Flugrettung mit Sitz in Kärnten sind Einsätze bei Dunkelheit durchaus Routine, man verfügt in Österreich auch über die einzige zivile Zulassung für nächtliche Windenbergungen.
