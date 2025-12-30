Bei diesem Schiedsrichter fliegt jeder leicht ab

Dieser Zufall rettete Box-Champ Joshua das Leben!
Zwei Trainer tot
Sie dirigieren, beobachten, vermitteln und entscheiden. Schiedsrichter? Richtig. Fluglotsen? Auch richtig. Kein Wunder also, dass Daniel Holzinger auf dem Rasen und in der Luft alles nach seiner Pfeife tanzen lässt...
„Ich würde schon sagen, dass mir Organisation und Ordnung im Leben allgemein sehr am Herzen liegen, ja“, so der 27-Jährige. Das hat er auch schon früh erkannt: Den ersten „großen Runden“ noch nicht einmal am Buckel und trotzdem schon 13 Jahre das Pfeiferl im Mund. „Ich hab selber gekickt, wusste aber, dass mein Zenit schnell erreicht sein wird. Deswegen hab ich dann recht bald die Seiten gewechselt“, lacht Daniel.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.