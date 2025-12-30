Vorteilswelt
Am Platz und vom Tower

Bei diesem Schiedsrichter fliegt jeder leicht ab

Fußball National
30.12.2025 12:30
Daniel Holzinger ist Schiedsrichter aus Leidenschaft.
Daniel Holzinger ist Schiedsrichter aus Leidenschaft.(Bild: Lukas Steingruber)

Sie dirigieren, beobachten, vermitteln und entscheiden. Schiedsrichter? Richtig. Fluglotsen? Auch richtig. Kein Wunder also, dass Daniel Holzinger auf dem Rasen und in der Luft alles nach seiner Pfeife tanzen lässt...

0 Kommentare

„Ich würde schon sagen, dass mir Organisation und Ordnung im Leben allgemein sehr am Herzen liegen, ja“, so der 27-Jährige. Das hat er auch schon früh erkannt: Den ersten „großen Runden“ noch nicht einmal am Buckel und trotzdem schon 13 Jahre das Pfeiferl im Mund. „Ich hab selber gekickt, wusste aber, dass mein Zenit schnell erreicht sein wird. Deswegen hab ich dann recht bald die Seiten gewechselt“, lacht Daniel.

Porträt von Dorian Seistock
Dorian Seistock
Loading
